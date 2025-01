NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach ersten Kennzahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Die darauf folgenden Kursverluste der Aktien seien für ihn eine Überraschung gewesen, schrieb Analyst Akash Gupta am Mittwochabend. Offenbar gebe es am Markt noch immer Bedenken hinsichtlich der Lieferketten des Herstellers von Schienenfahrzeugen und -technik in Europa./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2025 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2025 / 20:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.