FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach einer Investorenveranstaltung mit dem scheidenden Konzernchef Henri Poupart-Lafarge auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Auch wenn der Zeitpunkt der Ankündigung nach einem Medienleck ungünstig erscheine, habe er den Wechsel an der Führungsspitze seit der Trennung der Positionen von Chairman und CEO im Juni 2024 erwartet, schrieb Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztendlich betrachte er dies jedoch als notwendigen Schritt, um das Vertrauen in die Aktien-Story des Zugproduzenten wiederherzustellen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2025 / 08:00 / CET



