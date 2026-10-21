AMAG Aktie
|30,70EUR
|0,10EUR
|0,33%
WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3
AMAG neutral
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel im Vorfeld der Veröffentlichung der AMAG-Ergebnisse für das 3. Quartal für die Aktie des heimischen Aluminiumkonzerns von 26,3 auf 28,1 Euro hinaufgesetzt. Die Anlageempfehlung "Hold" bleibt bestehen.
AMAG hat bereits ein vorläufiges EBITDA für das 3. Quartal 2026 in Höhe von 81,6 Mio. Euro gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 143,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit beläuft sich das EBITDA für die ersten neun Monate 2026 auf 182,7 Mio. Euro (ein Plus von 60,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr), da alle operativen Geschäftsbereiche die Erwartungen übertroffen haben. Infolgedessen habe das Management die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026 hinaufgesetzt, erklärt Erste-Analyst Michael Marschallinger in einer Analyse.
Für 2026 erwartet der Experte jetzt einen Gewinn von 2,6 (zuletzt 1,4) Euro je AMAG-Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,0 (zuletzt 1,7) und 2,2 (zuletzt 1,9) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit jeweils 1,50 Euro je Aktie für die nächsten drei Jahre prognostiziert.
Am Mittwoch lagen die AMAG-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel bei 30,6 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT00000AMAG3 WEB http://www.amag.at
AFA0010 2026-10-21/09:50
|Zusammenfassung: AMAG neutral
|
Unternehmen:
AMAG
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
32,80 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
30,70 €
|
Abst. Kursziel*:
6,84%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
30,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
|
Analyst Name::
Michael Marschallinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AMAG
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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19.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime am Montagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime zum Handelsstart fester (finanzen.at)
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14.10.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
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|01.04.26
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|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|24.01.25
|AMAG
|Baader Bank
|30.04.21
|AMAG add
|Baader Bank
|25.02.21
|AMAG add
|Baader Bank
|08.02.21
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|30.07.20
|AMAG add
|Baader Bank
|22.06.20
|AMAG kaufen
|Baader Bank
|09:50
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|01.04.26
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
|27.02.26
|AMAG Hold
|Erste Group Bank
|05.02.25
|AMAG accumulate
|Erste Group Bank
|20.07.23
|AMAG neutral
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|30,70
|0,33%
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|09:50
|AMAG neutral
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|09:02
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG