AMAG Aktie

30,70EUR 0,10EUR 0,33%
AMAG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFYU / ISIN: AT00000AMAG3

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21.10.2026 09:50:00

AMAG neutral

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel im Vorfeld der Veröffentlichung der AMAG-Ergebnisse für das 3. Quartal für die Aktie des heimischen Aluminiumkonzerns von 26,3 auf 28,1 Euro hinaufgesetzt. Die Anlageempfehlung "Hold" bleibt bestehen.

AMAG hat bereits ein vorläufiges EBITDA für das 3. Quartal 2026 in Höhe von 81,6 Mio. Euro gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 143,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit beläuft sich das EBITDA für die ersten neun Monate 2026 auf 182,7 Mio. Euro (ein Plus von 60,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr), da alle operativen Geschäftsbereiche die Erwartungen übertroffen haben. Infolgedessen habe das Management die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2026 hinaufgesetzt, erklärt Erste-Analyst Michael Marschallinger in einer Analyse.

Für 2026 erwartet der Experte jetzt einen Gewinn von 2,6 (zuletzt 1,4) Euro je AMAG-Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 2,0 (zuletzt 1,7) und 2,2 (zuletzt 1,9) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit jeweils 1,50 Euro je Aktie für die nächsten drei Jahre prognostiziert.

Am Mittwoch lagen die AMAG-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel bei 30,6 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT00000AMAG3 WEB http://www.amag.at

AFA0010 2026-10-21/09:50

Zusammenfassung: AMAG neutral
Unternehmen:
AMAG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
32,80 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
30,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,84%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
30,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name::
Michael Marschallinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AMAG 30,70 0,33% AMAG

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07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07:08 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:07 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:43 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 adidas Outperform RBC Capital Markets
06:32 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
20.10.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Santander Buy UBS AG
20.10.26 National Grid Sell UBS AG
20.10.26 NORMA Group Kaufen DZ BANK
20.10.26 Novartis Neutral UBS AG
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
20.10.26 Santander Overweight Barclays Capital
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
20.10.26 BBVA Equal Weight Barclays Capital
20.10.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
20.10.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
20.10.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 PNE Buy Warburg Research
20.10.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
20.10.26 Dürr Buy Warburg Research
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
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