Die Analysten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung "Hold" für die Aktie der AMAG nach Zahlen bestätigt. Das Kursziel bleibt ebenfalls unverändert bei 26,3 Euro.

"Die Ergebnisse von AMAG für das vierte Quartal 2025 fielen gemischt aus. Das EBITDA des Konzerns übertraf die Konsensprognose um 12 Prozent, lag jedoch immer noch 9 Prozent unter unseren optimistischeren Erwartungen. Der Rückgang der Rentabilität gegenüber dem Vorjahr war fast ausschließlich auf den Geschäftsbereich Walzwerk zurückzuführen", sagte Analyst Michael Marschallinger zu den jüngsten Jahreszahlen von 2025.

"Das Management stellte in der Telefonkonferenz fest, dass das vierte Quartal 2025 den Tiefpunkt für den Geschäftsbereich markieren dürfte, wobei sich sowohl das Volumen/der Mix als auch der Preisdruck voraussichtlich sequenziell verbessern werden. Dennoch behalten wir unsere vorsichtige Haltung bei und bekräftigen unsere Halten-Empfehlung", schrieb Marschallinger weiter.

Am Freitag lagen die AMAG-Aktien an der Wiener Börse im Vormittagshandel mit plus 0,66 Prozent bei 30,60 Euro.

