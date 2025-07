NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Amazon nach einer Verbraucherumfrage von 250 auf 255 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ausgaben der Amazon-Shopper entwickelten sich robust, schrieb Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 62 Prozent der Befragten hätten zumindest gleich viel oder sogar mehr als in den vergangenen drei Monaten ausgegeben. Die überlegene Positionierung des Online-Händlers werde daran deutlich./rob/tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.