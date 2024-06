NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Conviction Buy"-Liste für besonders aussichtsreiche Werte. Das Analystenteam um Analyst Eric Sheridan befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu US-Tech-Werten mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Die Auswirkungen der KI auf die Internetgewohnheiten von Verbrauchern dürften sich - ähnlich wie bei früheren Computerzyklen - bedeutend wandeln, schrieb er. Die Effekte auf bestehende Geschäftsmodelle und Branchentrends sollten in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wahrscheinlich eher schrittweise spürbar werden./ck/edh/







Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 16:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.