NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen.

Doug Anmuth beschäftige sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie intensiv mit dem Thema Logistik. In diesbezüglichen Dienstleistungen sieht der Experte ein nächstes Standbein für die Geschäfte des Online-Händlers. Dessen Aktie bleibe eine der besten Anlageideen./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2025 / 00:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2025 / 03:55 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.