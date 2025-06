NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Letztendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,64 Prozent auf 22 679,01 Punkte zu. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,438 Prozent fester bei 22 632,92 Punkten, nach 22 534,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22 721,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 22 565,11 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 bewegte sich am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, bei 21 340,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 281,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19 682,87 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 8,12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 22 721,50 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Microstrategy (+ 5,30 Prozent auf 404,23 USD), AppLovin A (+ 4,88 Prozent auf 350,08 USD), Palantir (+ 4,27 Prozent auf 136,32 USD), Fortinet (+ 2,53 Prozent auf 105,72 USD) und Broadcom (+ 2,34 Prozent auf 275,65 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Enphase Energy (-3,01 Prozent auf 39,65 USD), Arm (-2,25 Prozent auf 161,74 USD), Tesla (-1,84 Prozent auf 317,66 USD), Amazon (-1,75 Prozent auf 219,39 USD) und Diamondback Energy (-1,70 Prozent auf 137,40 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 48 756 414 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,278 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die JDcom-Aktie weist mit 7,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at