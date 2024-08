NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Mit ihren über den Erwartungen liegenden Ergebnissen ragten die Kalifornier aus der durchwachsenen Berichtssaison im Hardwarebereich heraus, schrieb Analyst Samik Chatterjee in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht. Die Trends in den Bereichen iPhone und Services besserten sich./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 22:47 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2024 / 22:47 / EDT



