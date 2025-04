NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hochtief auf "Hold" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. In dem durch den US-Zollkonflikt verunsicherten und stark schwankenden Gesamtmarkt böten Infrastrukturwerte defensive, inflationsbezogene Cashflows, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf Unternehmen mit stärkerer Ausrichtung auf Europa zieht er Eiffage und Vinci vor. Sollten die Zinsen sinken, wären Unternehmen wie Ferrovial und Cellnex eine gute Wahl. Aktien, die stärker auf den US-Baumarkt ausgerichtet seien, wie Hochtief und ACS, erschienen indes eher riskant./mis/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2025 / 12:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2025 / 12:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.