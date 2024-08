FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 27 auf 28 Euro angehoben. Analyst Bastian Synagowitz rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar mit einem schwierigen zweiten Halbjahr für den Stahlkonzern, doch sieht er auch "erhebliches Aufwärtspotenzial" für die Aktie. Er sieht eine bedeutende Wachstumspipeline und hohe Wachstumschancen und hebt hervor, dass 75 Prozent der Stahlergebnisse in attraktive Märkten generiert würden./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 08:11 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.