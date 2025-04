FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 32 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz beschäftigte sich in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar mit den Zollrisiken für die europäischen Stahlhersteller und überarbeitete seine Schätzungen. Die schlimmsten Sorgen seien ausgeräumt worden, doch die US-Zölle hätten erhebliche Nachfrage-Unsicherheiten erzeugt. Daher senkte der Experte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2026 um durchschnittlich 7 Prozent. Bei einigen Titeln näherten sich die Bewertungen schon attraktiven Niveaus. Er bleibt selektiv./gl/ajx



