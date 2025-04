NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Hold" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Der Abwärtsspielraum für die europäische Stahlproduktion sei im Falle einer konjunkturellen Schwäche wohl geringer als in früheren Abwärtszyklen, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei ArcelorMittal könne der Umsatz 2025 und 2026 in einem Abwärtsszenario jeweils um rund ein Sechstel zurückgehen im Vergleich zu seinen aktuellen Schätzungen. Das operative Ergebnis (Ebitda) könne in dem Szenario 2025 um 30 Prozent und 2026 um 28 Prozent unter seinen gegenwärtigen Annahmen liegen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 12:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:00 / ET



