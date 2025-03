ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Anstehende Daten des US-Biotech-Unternehmen Mineralys zur Wirksamkeit und Sicherheit des Medikamentenkandidaten Lorundrostat gegen unkontrollierten Bluthochdruck und resistente Hypertonie dürften Rückschlüsse auf das Konkurrenzpräparat Baxdrostat von Astrazeneca zulassen, das den gleichen Wirkmechanismus verfolge, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter Bluthochdruck litten dem britischen Pharmakonzern zufolge schätzungsweise 37 Millionen Menschen in den USA sowie den fünf größten europäischen Ländern, was das kommerzielle Potenzial verdeutliche./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 08:00 / GMT



