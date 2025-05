FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Zahlen von 32,50 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wohnimmobilienkonzern habe ein sehr solides erstes Quartal abgeliefert und den Ausblick bestätigt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die wesentliche Neuigkeit sei allerdings, dass Luka Mucic, ehemaliger SAP-Finanzchef und derzeitiger Finanzchef von Vodafone, am Jahresende Rolf Buch als Vorstandschef von Vonovia nachfolgen werde./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 15:48 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 16:02 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.