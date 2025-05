NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das operative Ergebnis auf Konzernebene liege um zwölf Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Marge im Autogeschäft liege am oberen Ende der Zielspanne des Unternehmens. Hohe Kapitalausgaben hätten indes den Free Cashflow belastet./rob/bek/gl



