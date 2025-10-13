Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
13.10.2025 10:04:38
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten
|
10:04
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold (dpa-AFX)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.10.25
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.10.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|ROUNDUP 2: Aurubis will profitabler werden - US-Kupfermarkt im Fokus (dpa-AFX)
|
08.10.25
|Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecycling (dpa-AFX)
Analysen zu Aurubismehr Analysen
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|118,60
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt zum Wochenstart zu -- DAX auf Erholungskurs -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen sind zum Auftakt auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.