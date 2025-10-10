Aurubis Aktie
|116,20EUR
|1,80EUR
|1,57%
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
Aurubis Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Aurubis nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie bei 115 Euro belassen. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau erscheine das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie nicht mehr attraktiv, schrieb Dirk Schlamp in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die neuen Geschäftsziele des Kupferproduzenten bärgen kaum Chancen für steigende Konsensschätzungen./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Halten
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
116,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
116,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten
|
13:14
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|ROUNDUP 2: Aurubis will profitabler werden - US-Kupfermarkt im Fokus (dpa-AFX)
|
08.10.25
|Marktunsicherheit in Europa: Aurubis stoppt Investitionen ins Batterierecycling (dpa-AFX)
|
08.10.25
|XETRA-Handel: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
08.10.25
|ROUNDUP: Kupferkonzern Aurubis will Kapitalrendite langfristig steigern (dpa-AFX)
Analysen zu Aurubismehr Analysen
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.07.24
|Aurubis Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|116,70
|2,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|13:52
|Novartis Neutral
|UBS AG
|13:51
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|12:58
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:22
|Danone Buy
|UBS AG
|12:20
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:19
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:37
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.