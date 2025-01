FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Die vorgelegten Eckzahlen seien zwar unspektakulär gewesen, der freie Barmittelzufluss aber gut, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. 2025 rücke nun China in den Fokus, da er mit der Inbetriebnahme des neuen Verbundstandorts im Jahresverlauf rechne. Kernpunkte der langfristigen Strategie sind Spengler zufolge die Vorbereitung des Börsengangs von Agricultural Solutions bis 2027 sowie die Trennung von den verbliebenen sogenannten eigenständigen Geschäften des Segments Surface Solutions. Diese Maßnahmen hält er für notwendig, da die Bewertung der beiden Segmente den fairen Wert nicht angemessen widerspiegeln würden./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2025 / 13:52 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2025 / 13:55 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.