NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach der Gewinnwarnung mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge aus dem Geschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen im zweiten Quartal seien weiter schwach gewesen, schrieb Analyst Martin Comtesse in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Diese Kundengruppe stehe für etwa 50 Prozent der Umsätze. Das nun avisierte Vorsteuerergebnis für das Gesamtjahr liege rund 6 Prozent unter dem Konsens./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 06:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 06:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.