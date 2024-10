MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Bechtle nach einem Kapitalmarkttag zum internationalen Öffentlichen Sektor auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Jüngste Quartalszahlen von IT-Händlern wie TD Synnex und Hardware-Herstellern wie Dell ließen erkennen, dass wohl auch das dritte Jahresviertel für den Sektor schwierig gewesen sein dürfte, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einige größere Software-Geschäfte könnten hier den Unterschied machen. Woller glaubt, dass Bechtle die Jahresziele erreichen wird, doch werde es dafür vor allem auf das Schlussquartal ankommen. Beim Blick über 2024 hinaus sehe es freundlicher aus. Der Erneuerungszyklus bei PCs dürfte dabei Rückenwind liefern./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2024 / 15:09 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





