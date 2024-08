NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing nach Auftrags- und Auslieferungsdaten für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 US-Dollar belassen. Die Bestellungen neuer Flugzeuge seien solide gewesen und der Auftragsbestand im Vergleich zum Angebot weiterhin groß, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Flugzeugauslieferungen hätten im Juli nach einem bereits starken Juni nochmals zugelegt, was nicht der üblichen saisonalen Verlangsamung in diesem Monat entspreche. Boeing versuche, die Nachfrage wieder anzukurbeln, nachdem der Schwerpunkt im ersten Halbjahr auf der Verbesserung der Produktqualität gelegen habe./ck/edh



