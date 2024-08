ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Angesichts des Auslaufens von Tarifverträgen im September rechnet Analyst Gavin Parsons nicht mit Streiks der Betroffenen und folglich auch nicht mit verzögerten Auslieferungen. Er werde voraussichtlich Lohnerhöhungen geben, die die freien Barmittel mit bis zu einer Milliarde US-Dollar belasten könnten, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Falle von Streiks könne diese Belastung indes bis zu acht Milliarden Dollar betragen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2024 / 23:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2024 / 23:50 / GMT



