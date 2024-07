NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen und der Vorstellung des designierten neuen Chefs auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst Ken Herbert in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Ernennung von Kelly Ortberg zum neuen Konzernlenker nannte er eine gute Wahl. Mit 64 Jahren sei der künftige Chef zwar etwas älter, als es sich einige Investoren wahrscheinlich gewünscht hätten, und sie dürften immer noch mit dem früheren Boeing-Manager Pat Shanahan gerechnet haben. Ortberg habe aber bei seinen vorherigen Stationen Rockwell Collins und United Technologies/RTX gute Arbeit geleistet./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2024 / 08:16 / EDT





