NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 220 auf 200 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei beim Flugzeugbauer aktuell attraktiv, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Boeing dürfte den laufenden Streik der Gewerkschaft IAM vor der Veröffentlichung der anstehenden Quartalszahlen lösen können. Bei dieser Zahlenvorlage werde der Flugzeugbauer wohl die Erwartungen für die kommenden Jahre dämpfen./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 06:54 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 06:54 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.