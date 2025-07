NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 21,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Delphine Lee kappte in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der niederländischen Großbank ihre Ergebnisprognose für 2025 um 2 Prozent. Sie begründete dies in erster Linie mit Restrukturierungsaufwendungen, aber auch mit einer höheren Aktienanzahl und folglich einem höheren Preis beim Aktienrückkauf. Dies drückt auch ihre Schätzungen für die Folgejahre etwas./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 00:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.