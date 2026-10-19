CA Immobilien Aktie
|21,25EUR
|-0,40EUR
|-1,85%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien Hold
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 23,0 Euro für die Titel der CA Immo bestätigt. Auch die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler unverändert belassen.
CA Immo hat den Verkauf seines tschechischen Portfolios bekannt gegeben. Einzelheiten zur Transaktion wurden noch nicht veröffentlicht. Der Buchwert des Portfolios liege zum Ende des ersten Halbjahres 2026 bei 312 Mio. Euro, was etwa neun Prozent des gesamten Immobilienbestands des Konzerns entspreche. Die Experten der Deutsche Bank Research haben einen voraussichtlichen Pro-forma-Kassenbestand von bis zu 1,1 Mrd. Euro einschließlich der Erlöse aus dem Verkauf in Tschechien errechnet.
Zum Vergleich: Am Montag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,20 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ger
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0037 2026-10-19/13:40
|Zusammenfassung: CA Immobilien Hold
|
Unternehmen:
CA Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
21,20 €
|
Abst. Kursziel*:
8,49%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
|
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CA Immobilien
|
12:27
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Montagshandels Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime in Grün (finanzen.at)
|
16.10.26
|Börse Wien: ATX notiert im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Börse Wien: So performt der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|21,20
|-2,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|11:44
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG