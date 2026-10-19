CA Immobilien Aktie

21,25EUR -0,40EUR -1,85%
CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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19.10.2026 13:40:00

CA Immobilien Hold

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 23,0 Euro für die Titel der CA Immo bestätigt. Auch die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler unverändert belassen.

CA Immo hat den Verkauf seines tschechischen Portfolios bekannt gegeben. Einzelheiten zur Transaktion wurden noch nicht veröffentlicht. Der Buchwert des Portfolios liege zum Ende des ersten Halbjahres 2026 bei 312 Mio. Euro, was etwa neun Prozent des gesamten Immobilienbestands des Konzerns entspreche. Die Experten der Deutsche Bank Research haben einen voraussichtlichen Pro-forma-Kassenbestand von bis zu 1,1 Mrd. Euro einschließlich der Erlöse aus dem Verkauf in Tschechien errechnet.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,20 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ger

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0037 2026-10-19/13:40

Zusammenfassung: CA Immobilien Hold
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,20 € 		Abst. Kursziel*:
8,49%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 21,20 -2,08% CA Immobilien

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09:58 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
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08:58 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
08:04 McDonald's Buy UBS AG
07:53 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:43 KRONES Market-Perform Bernstein Research
07:42 Lufthansa Buy UBS AG
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:40 Boeing Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
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