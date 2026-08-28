CA Immobilien Aktie
|23,50EUR
|0,05EUR
|0,21%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien Hold
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 23,0 Euro für die Titel der CA Immo bestätigt. Auch die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler nach der jüngsten Zahlenvorlage des Immobilienkonzern unverändert belassen.
Die Deutsche Bank-Experten betrachten das Zahlenwerk als neutrales Ereignis mit stabilem Mietwachstum, anhaltenden Veräußerungen mit einem leichten Aufschlag gegenüber den Buchwerten, jedoch langsameren Immobilienneubewertungen, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche Bank-Analysten 0,96 Euro für 2026, sowie 0,97 bzw. 0,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,03 Euro für 2026, sowie 1,02 bzw. 0,99 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitagvormittag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 23,45 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
prcer/ger
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0016 2026-08-28/11:48
|Zusammenfassung: CA Immobilien Hold
|
Unternehmen:
CA Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
23,45 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,92%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
23,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,13%
|
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CA Immobilien
|
26.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
26.08.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.08.26
|ATX aktuell: ATX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
26.08.26
|Aufschläge in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Wien: ATX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
25.08.26
|ATX-Wert CA Immobilien-Aktie: So viel hätte ein CA Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
24.08.26
|Schwacher Handel: ATX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.08.26
|Börsianer warten auf Impulse: ATX pendelt am Montagmittag um Nulllinie (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|11:48
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11:48
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|11:48
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.03.25
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|23,45
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:48
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|11:46
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:47
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:46
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|08:37
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:10
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|07:05
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|TRATON Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|EVN buy
|Baader Bank
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Flughafen Wien neutral
|Erste Group Bank
|27.08.26
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research