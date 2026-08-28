CA Immobilien Aktie

23,50EUR 0,05EUR 0,21%
CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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28.08.2026 11:48:00

CA Immobilien Hold

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 23,0 Euro für die Titel der CA Immo bestätigt. Auch die Anlageempfehlung "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler nach der jüngsten Zahlenvorlage des Immobilienkonzern unverändert belassen.

Die Deutsche Bank-Experten betrachten das Zahlenwerk als neutrales Ereignis mit stabilem Mietwachstum, anhaltenden Veräußerungen mit einem leichten Aufschlag gegenüber den Buchwerten, jedoch langsameren Immobilienneubewertungen, geht aus der aktuellen Studie hervor.

Beim Gewinn je Aktie ("FFOPS") erwarten die Deutsche Bank-Analysten 0,96 Euro für 2026, sowie 0,97 bzw. 0,93 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,03 Euro für 2026, sowie 1,02 bzw. 0,99 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Freitagvormittag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 23,45 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prcer/ger

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0016 2026-08-28/11:48

Zusammenfassung: CA Immobilien Hold
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
23,45 € 		Abst. Kursziel*:
-1,92%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
23,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,13%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:48 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
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02.04.26 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 23,45 0,00% CA Immobilien

Aktuelle Aktienanalysen

11:48 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
11:46 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:47 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:46 Mayr-Melnhof Karton Hold Erste Group Bank
08:37 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:36 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 Novartis Buy Deutsche Bank AG
08:33 Fielmann Buy Deutsche Bank AG
08:12 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
08:10 Diageo Outperform Bernstein Research
07:20 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Outperform Bernstein Research
07:05 Givaudan Underperform Bernstein Research
07:05 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:04 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:37 TRATON Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
27.08.26 Volkswagen Halten DZ BANK
27.08.26 BMW Halten DZ BANK
27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
27.08.26 EVN buy Baader Bank
27.08.26 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
27.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Flughafen Wien neutral Erste Group Bank
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
27.08.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
27.08.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
27.08.26 ASOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
27.08.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
27.08.26 Dermapharm Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
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