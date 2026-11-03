CA Immobilien Aktie
|21,10EUR
|-0,20EUR
|-0,94%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 23,00 auf 22,00 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler unverändert beibehalten.
Die Modelle in der Branchen-Studie wurden von den Deutsche Bank-Analysten an das Umfeld höherer Zinsen angepasst: Aufgrund gestiegener Finanzierungskosten haben sie ihre Ergebnisprognosen gesenkt. Vor dem Hintergrund verhaltener Investitionsmärkte wurden konservativere Annahmen für Veräußerungen zugrunde gelegt, hieß es weiter.
Ihr Kursziel für die CA Immo-Aktien haben sie um 4 Prozent gesenkt - aufgrund niedrigerer Gewinnprognosen und geringerer Zielmultiplikatoren, geht aus dem aktuellen Sektor-Report hervor.
Zum Vergleich. Am Dienstagnachmittag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,30 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/mik
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0089 2026-11-03/15:02
|Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
|
Unternehmen:
CA Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
21,25 €
|
Abst. Kursziel*:
3,53%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CA Immobilien
|
02.11.26
|Aufschläge in Wien: ATX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
02.11.26
|Verluste in Wien: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.26
|Börse Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
29.10.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse Wien in Grün: ATX am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu CA Immobilien
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|21,10
|-0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG