CA Immobilien Aktie

21,10EUR -0,20EUR -0,94%
CA Immobilien ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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03.11.2026 15:02:00

CA Immobilien neutral

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo im Rahmen einer Sektor-Studie leicht von 23,00 auf 22,00 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde von Analyst Thomas Rothaeusler unverändert beibehalten.

Die Modelle in der Branchen-Studie wurden von den Deutsche Bank-Analysten an das Umfeld höherer Zinsen angepasst: Aufgrund gestiegener Finanzierungskosten haben sie ihre Ergebnisprognosen gesenkt. Vor dem Hintergrund verhaltener Investitionsmärkte wurden konservativere Annahmen für Veräußerungen zugrunde gelegt, hieß es weiter.

Ihr Kursziel für die CA Immo-Aktien haben sie um 4 Prozent gesenkt - aufgrund niedrigerer Gewinnprognosen und geringerer Zielmultiplikatoren, geht aus dem aktuellen Sektor-Report hervor.

Zum Vergleich. Am Dienstagnachmittag notierten die CA Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,30 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/mik

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0089 2026-11-03/15:02

Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
21,25 € 		Abst. Kursziel*:
3,53%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 21,10 -0,94% CA Immobilien

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16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
15:47 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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14:39 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
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14:23 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
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14:04 Apple Underweight Barclays Capital
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13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
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