CA Immobilien Aktie
|23,50EUR
|0,35EUR
|1,51%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien neutral
Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien von CA Immo von 24,00 Euro auf 23,00 Euro leicht nach unten revidiert. Der zuständige Experte Thomas Rothaeusler bestätigte zudem das Anlagevotum "Hold" für das Immobilienunternehmen.
Die CA-Immo-Titel notierten am Donnerstagvormittag an der Wiener Börse mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 23,40 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/spa
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0023 2026-06-25/10:13
|Zusammenfassung: CA Immobilien neutral
|
Unternehmen:
CA Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
23,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,71%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
23,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,13%
|
Analyst Name::
Thomas Rothaeusler
|
KGV*:
-
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