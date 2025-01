HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 66 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sollten sich die Endabnehmermärkte von Carl Zeiss Meditec in diesem Jahr erholen, dann könnte der Hersteller von Geräten unter anderem für die Augenheilkunde positiv überraschen, schrieb Analyst Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis auf Weiteres bleibe aber Alcon sein Favorit. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken sei bei Carl Zeiss Meditec noch nicht ausreichend attraktiv./bek/nas



