FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Carl Zeiss Meditec von 155 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Im zweiten Geschäftsquartal des Herstellers von Medizintechnik habe die Profitabilität eher enttäuscht, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine verzögerte Erholung in China und inflationärer Kostendruck hätten belastet. Der Margenausblick für das Gesamtjahr sei gesenkt worden und auch das kommende Geschäftsjahr könnte noch unter dem Zielniveau liegen. Die mittelfristigen Perspektiven blieben aber insgesamt gut./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2023 / 12:53 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2023 / 13:06 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.