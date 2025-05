Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht Verluste

MDAX-Handel am Mittwochmittag.

Um 12:10 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent schwächer bei 29 483,04 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 302,406 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 29 788,53 Zählern und damit 0,110 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29 755,94 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 856,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 29 478,32 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 1,41 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 14.04.2025, lag der MDAX noch bei 26 627,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 27 659,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 219,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,64 Prozent nach oben. 30 505,59 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 2,24 Prozent auf 2,65 EUR), HENSOLDT (+ 1,93 Prozent auf 68,60 EUR), Scout24 (+ 1,21 Prozent auf 108,50 EUR), HOCHTIEF (+ 1,00 Prozent auf 162,20 EUR) und Talanx (+ 0,78 Prozent auf 102,90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil TUI (-12,26 Prozent auf 6,67 EUR), freenet (-5,54 Prozent auf 33,78 EUR), LANXESS (-3,67 Prozent auf 27,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,26 Prozent auf 63,75 EUR) und PUMA SE (-2,97 Prozent auf 23,56 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 12 743 928 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,365 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die TUI-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at