ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Coca-Cola auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 US-Dollar belassen. Die am 23. Oktober anstehenden Quartalszahlen des Softdrinkherstellers dürften ein starkes Wachstum belegen, schrieb Analyst Peter Grom in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im derzeit unsicheren Umfeld sei aber fraglich, ob das Unternehmen - wie häufiger in der Vergangenheit mit den Zahlen zum dritten Quartal - die Umsatz- und Ergebnisziele für das Jahr anheben werde./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2024 / 12:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2024 / 12:02 / GMT





