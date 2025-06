ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die gesenkten Ziele für das Reifengeschäft seien bereits eingepreist, schrieb David Lesne am Dienstagabend nach dem Kapitalmarkttag. Er geht weiter von enormer Wertschöpfung im Vorfeld der Abspaltung des Autozuliefergeschäfts aus. Dieses soll im September unter dem Namen Aumovio separat an die Börse kommen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 18:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



