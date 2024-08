NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Continental nach Quartalszahlen von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate und der Ausblick entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Mittwoch im Tagesverlauf aktualisierten Studie. Im Fokus bleibe die mögliche Abspaltung des Autozuliefergeschäft./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2024 / 15:06 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.