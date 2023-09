ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Ein Verkauf von Foodpanda in Asien wäre positiv, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Damit würde man einen großen Verlustbringer losschlagen und sich auf das Wesentliche konzentrieren./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2023 / 06:22 / GMT



