Deutsche Telekom Aktie

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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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19.10.2026 07:32:13

Deutsche Telekom Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 28,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten könnte die Refinanzierungskosten für Telekomkonzerne steigern sowie die Aktienbewertungen drücken, schrieb Ulrich Rathe am Freitag. In bestimmten regulierten Bereichen könnten derweil gleichzeitig die erlaubten Renditen für die Konzerne steigen, was aber nur ein teilweiser Ausgleich wäre./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 18:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
28,10 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
25,94 € 		Abst. Kursziel*:
8,33%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
25,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,66%
Analyst Name::
Ulrich Rathe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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