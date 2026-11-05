Deutsche Telekom Aktie
|26,22EUR
|-0,43EUR
|-1,61%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,10 Euro belassen. Der Umsatz ohne die US-Tochter T-Mobile US habe die Konsensschätzung um 3 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis (Ebitdaal) ohne T-Mobile US sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28,10 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26,23 €
|
Abst. Kursziel*:
7,13%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
|
Analyst Name::
Ulrich Rathe
|
KGV*:
-
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|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
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|Deutsche Telekom Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
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|12:31
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,26
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
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|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.