Deutsche Telekom Aktie
|25,98EUR
|-0,04EUR
|-0,15%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bonner hätten wieder einmal starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagnachmittag. Die Anlegerstimmung bleibe aber negativ, geprägt von den Konkurrenzrisiken für T-Mobile US durch Satellitenkommunikation./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,88 €
|
Abst. Kursziel*:
27,51%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,02%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
10:03
|DAX 40-Papier Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,99
|-0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:49
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|E.ON Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|12:04
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:04
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:02
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|11:15
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:48
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|10:48
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:47
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:46
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:45
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:35
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:34
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:33
|KSB Buy
|Warburg Research
|10:25
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:14
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:08
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:00
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|10:00
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|09:58
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|09:16
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|09:07
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:58
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.