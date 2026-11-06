Deutsche Telekom Aktie
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WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das US-Geschäft ausgeklammert, hätten die Resultate überzeugt, schrieb Robert Grindle in seiner am Freitag vorliegenden REaktion. Wesentliche Kennziffern in Deutschland und Europa seien stark ausgefallen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,77 €
|
Abst. Kursziel*:
55,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,07%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
13:19
|Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Telekom-Aktie (finanzen.at)
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12:43
|UBS AG gibt Deutsche Telekom-Aktie Buy (finanzen.at)
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|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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09:28
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
05.11.26
|Höhere Dividende geplant: Deutsche Telekom schraubt Jahresziele leicht nach oben – Aktie dennoch im Minus (Dow Jones)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
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