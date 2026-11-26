Deutsche Telekom Aktie
|26,91EUR
|-0,03EUR
|-0,11%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Für die europäische Telekombranche werde 2027 ähnlich unruhig wie 2026, mit zwei ganz unterschiedlichen Hälften, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch in seinem großen Ausblick. Die ersten sechs Monate sieht der Experte weiter vor allem geprägt vom Nachrichtenfluss aus Richtung SpaceX und deren Bemühungen, aus dem Weltraum für Mobilfunk-Konkurrenz zu sorgen, sowie von der Verbreitung von agentenbasierten KI-Tools wie Muse. Im zweiten Halbjahr dürften sich die Wolken laut Dattani dann lichten, und das Thema Branchenkonsolidierung dürfte in den Fokus geraten. Dattanis Favoriten heißen BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller. Skeptisch sieht er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefonica./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,92 €
|
Abst. Kursziel*:
41,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,21%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
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25.11.26
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Analysen zu Deutsche Telekom AG
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|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
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|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
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|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|26,95
|0,04%
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|Bayer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|06:54
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|06:42
|Prosus Overweight
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|06:39
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|OMV buy
|UBS AG
|25.11.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|25.11.26
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|25.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|25.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|25.11.26
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|25.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|25.11.26
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Prosus Buy
|UBS AG
|25.11.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.11.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|25.11.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.