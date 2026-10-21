Deutsche Telekom Aktie
|25,67EUR
|-0,06EUR
|-0,23%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Akhil Dattani erhöhte am Dienstag mit Blick auf die jüngste Dollarstärke seine mittelfristigen Schätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda), Ergebnis je Aktie und Barmittelzufluss (EFCF). Zudem hob er seine Annahmen für Aktienrückkäufe im laufenden Jahr massiv an von 2 auf 3,5 Milliarden Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,77 €
|
Abst. Kursziel*:
47,46%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,03%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
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20.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
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20.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
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20.10.26
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20.10.26
|XETRA-Handel TecDAX notiert im Minus (finanzen.at)
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20.10.26
|Deutsche Telekom-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Overweight (finanzen.at)
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20.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
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|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Telekom Overweight
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|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|25,75
|0,08%
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|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:08
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:32
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.