NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3850 Pence belassen. Marktdaten vom Datenanbieter Nielsen für Juni zeigten, dass die Abschwächung der Volumina auf dem US-Spirituosenmarkt ein Ende finde, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das zeige sich auch bei Diageo. Zur Vorlage der Geschäftsjahreszahlen 2022/23 Anfang August habe sich zudem recht zuversichtlich gezeigt, dass die Trends sich allmählich verbesserten./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 14:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.