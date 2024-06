ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2600 auf 2550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Ergebnisschätzungen für den Spirituosenkonzern dürften weiter sinken, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er selbst senkte seine Erwartungen an das organische Wachstum im zweiten Halbjahr, was er vor allem mit dem anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in den USA und Lateinamerika und schwächeren Trends in China begründete./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 23:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 23:12 / GMT



