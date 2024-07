NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr von 2500 auf 2100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die größte Enttäuschung sei, dass der Getränkekonzern davor gewarnt habe, im neuen Geschäftsjahr eine Erholung des Lateinamerika-Geschäfts zu erwarten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn gerade nach dem Abbau der dortigen Lagerbestände, der von großer Bedeutung für die schwachen aktuellen Zahlen sei, habe er dort auf eine schnelle Erholung gesetzt. Eventuell betreibe das Management auch nur kluges Erwartungsmanagement. Doch er befürchte, die Aussagen zeigten, dass es keine schnellen oder einfachen Antworten für die Probleme gebe./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 10:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2024 / 10:00 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.