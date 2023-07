ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum zweiten Quartal von 30,50 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Vermögensverwaltern seine Schätzungen an das aktuelle Branchenumfeld an. Die Sektorwerte würden derzeit im historischen Vergleich mit einem Abschlag gehandelt. Sein Favorit ist aber Man Group, ergänzt durch die Kaufempfehlungen Amundi, Schroders und EQT./tih/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2023 / 17:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.