NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Analyst Tom Mills sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem "ertragsbedingtem Gewinnüberschuss", der teilweise wieder wettgemacht worden sei durch höhere bereinigte Kosten. Bezüglich des Ausblicks habe das Management angesichts jüngster Medienberichte, etwa von Bloomberg, zum Thema Offenheit für Fusionen und Übernahmen die starke Positionierung der DWS für einen pro-europäischen Handel sowie erhebliche finanzielle Flexibilität hervorgehoben. Damit dürfte dieses Thema nun im Fokus stehen, erwartet Mills./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:14 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.