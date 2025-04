NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Mandeep Jagpal sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem insgesamt schwachen Zahlenwerk. Die Ergebnisse ohne die volatilen Performance-Gebühren und sonstigen Erträge hätten deutlich unter den Erwartungen gelegen, schrieb er. Zudem seien die Nettomittelzuflüsse beim langfristig verwalteten Vermögen etwas schlechter ausgefallen als vom Konsens erwartet und hätten zugleich eine unerwartete Rückkehr von Mittelabflüssen im Bereich Alternatives beinhaltet./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 03:24 / EDT





