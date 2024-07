NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Die größte Überraschung sei gewesen, dass die Ticketpreise des Billigfliegers relativ stabil geblieben seien, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies in diesem Zusammenhang auf den "scharfen Gegensatz" zum Konkurrenten Ryanair, dessen Flugpreise im selben Quartal um durchschnittlich 15 Prozent gesunken waren./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 07:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 07:20 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.